Тряпицын Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряпицын Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1832

Дата смерти

14.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1832

Отец: Тряпицын Иван Маркович

Мать: Тряпицына Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
01.09.1859

Дочь: Тряпицына Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Тряпицына Колтакова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
18.09.1861

Дочь: Тряпицына Вера Тимофеена

Мать ребёнка: Тряпицына Колтакова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1867

Дочь: Корельская Иульяния Тимофеевна

Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна

Рождение ребёнка
26.05.1869

Сын: Тряпицын Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна

Рождение ребёнка
05.09.1870

Дочь: Тряпицына Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна

Рождение ребёнка
03.06.1873

Дочь: Тряпицына Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.08.1874

Сын: Тряпицын Стефан Тимофеевич

Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Тряпицын Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тряпицына Маслобородова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тряпицына Колтакова Пелагея Федоровна

Смерть
14.10.1894
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