Тряпицын Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1832
Дата смерти14.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1832
Рождение ребёнка
01.09.1859
Дочь: Тряпицына Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Тряпицына Колтакова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
18.09.1861
Дочь: Тряпицына Вера Тимофеена
Мать ребёнка: Тряпицына Колтакова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
10.08.1867
Дочь: Корельская Иульяния Тимофеевна
Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна
Рождение ребёнка
26.05.1869
Сын: Тряпицын Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.09.1870
Дочь: Тряпицына Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна
Рождение ребёнка
03.06.1873
Дочь: Тряпицына Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.08.1874
Сын: Тряпицын Стефан Тимофеевич
Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.10.1876
Мать ребёнка: Тряпицына Старкова Акилина Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1894