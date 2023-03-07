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Кислухин Яков Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1883

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Между 1854 и 1856 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1883

Отец: Кислухин Леонтий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1910

Дочь: Быкова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кислухин Гаврил Яковлевич

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.11.1918

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1950
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