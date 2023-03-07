Кислухин Яков Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1883
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1883
Отец: Кислухин Леонтий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1910
Дочь: Быкова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кислухин Гаврил Яковлевич
Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
07.11.1918
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Кислухина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
21.02.1926
Рождение ребёнка
17.04.1934
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1950