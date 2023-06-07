Василий Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиПосле 1715
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Дочь: Первакова Аграфена Васильева
Мать ребёнка: Мария Константинова
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Смерть
После 1715