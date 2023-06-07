Василий Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Козьмин

Василий Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Дочь: Первакова Аграфена Васильева

Мать ребёнка: Мария Константинова

Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Смерть
После 1715