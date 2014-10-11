Соловьёв Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1971

Дата смерти

11.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1971

Отец: Соловьёв Петр Павлович

Мать: Соловьёва Галина Прохоровна

Рождение ребёнка
15.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва Вера Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.2004

Сын: Соловьёв Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьёва Вера Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.2004

Дочь: Соловьёв Максим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.10.2014
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