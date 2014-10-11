Соловьёв Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1971
Дата смерти11.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1971
Рождение ребёнка
15.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва Вера Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.2004
Сын: Соловьёв Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьёва Вера Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.2004
Дочь: Соловьёв Максим Сергеевич
Смерть
11.10.2014