Климова Наталья Алексеевна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Никита Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Климова) Наталья Никитовна

Отец ребёнка: Климов Никита Васильевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Климов Василий Никитович

Отец ребёнка: Климов Никита Васильевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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