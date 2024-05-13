Климова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Климова) Наталья Никитовна
Отец ребёнка: Климов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Климов Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно