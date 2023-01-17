Кистенева Зоя Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1953
Дочь: Кистенева Вера Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.11.1954
Отец ребёнка: Кистенев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1959
Сын: Кистенев Владимир Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1988
Инсульт