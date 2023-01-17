Кистенева Зоя Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистенева Зоя Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1953

Дочь: Кистенева Вера Павловна

Отец ребёнка: не указан

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1954

Сын: Кистенев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кистенев Павел Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Кистенев Владимир Павлович

Отец ребёнка: не указан

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистенев Павел Кузьмич

Смерть
17.11.1988
Самара, Самара, Самарская область
Инсульт
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