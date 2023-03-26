Ветрогонов Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветрогонов Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Ветрогонов Григорий Ульянович

Мать: не указана

Смерть
2020
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