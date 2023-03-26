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Ветрогонов Анатолий Григорьевич
Ветрогонов Анатолий Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
2020
Пол
Мужской
Отец
Ветрогонов Григорий Ульянович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Ветрогонов Григорий Ульянович
Мать: не указана
Смерть
2020
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