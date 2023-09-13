Никифор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Рытик Николай Дмитриевич

Мать: Агафья Ивановна

Смерть
1887
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