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Ташкин Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1968

Отец: Ташкин Василий Прокопьевич

Мать: Ташкина Ольга Артёмовна