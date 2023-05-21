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Ташкин Виктор Васильевич
Ташкин Виктор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.1968
Пол
Мужской
Отец
Ташкин Василий Прокопьевич
1936 г.р.
Мать
Ташкина (Белова) Ольга Артёмовна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1968
Отец:
Ташкин Василий Прокопьевич
Мать:
Ташкина Ольга Артёмовна
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