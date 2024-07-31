Маслов Михаил (Михайла)
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Маслов Иосиф (Осип)
Мать: Пелагея Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1875
Дочь: (Маслова) Христина
Мать ребёнка: (Цуканова) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Маслова) Параскева
Мать ребёнка: (Цуканова) Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно