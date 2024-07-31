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Маслов Михаил (Михайла)

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Маслов Иосиф (Осип)

Мать: Пелагея Антоновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Цуканова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
08.01.1875

Дочь: (Маслова) Христина

Мать ребёнка: (Цуканова) Татьяна Федоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Маслова) Параскева

Мать ребёнка: (Цуканова) Татьяна Федоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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