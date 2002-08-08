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Сокуренко Марина Владимировна
Сокуренко Марина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.2002
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сокуренко Антонина Юрьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2002
Отец: не указан
Мать:
Сокуренко Антонина Юрьевна
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