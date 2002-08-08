Сокуренко Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокуренко Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2002

Отец: не указан

Мать: Сокуренко Антонина Юрьевна

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