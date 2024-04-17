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Герасимов Григорий Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Герасимов Елисей

Мать: Васильева Наталья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Герасимова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
17.01.1837

Дочь: Герасимова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно

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