Герасимов Григорий Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Герасимов Елисей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Герасимова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
17.01.1837
Дочь: Герасимова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно