(Лукянова) Евгения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукянова) Евгения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукянова) Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Лукянов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукянова) Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Лукянов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лукянов Борис Евгеньевич

Отец ребёнка: Лукянов Евгений Иванович

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