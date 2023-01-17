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Солдатова Ирина Бледных

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бледной Гавриил Федорович

Мать: Бледная Мария

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.11.1868

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.10.1870

Сын: Солдатов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ефремова Вера Солдатова

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кареева Екатерина Солдатова

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.04.1877

Сын: Солдатов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.06.1884

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.08.1892

Сын: Солдатов Александр Федорович

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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