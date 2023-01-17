Солдатова Ирина Бледных
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Бледной Гавриил Федорович
Мать: Бледная Мария
Рождение ребёнка
10.11.1868
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
04.10.1870
Сын: Солдатов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ефремова Вера Солдатова
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кареева Екатерина Солдатова
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
29.04.1877
Сын: Солдатов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
07.06.1884
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
28.08.1892
Сын: Солдатов Александр Федорович
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Солдатов Федор Логинович
Смерть
Неизвестно