Пустовалов Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустовалова Дарья Никоноровна
Мать ребёнка: Пустовалова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустовалов Татьяна Никоноровна
Мать ребёнка: Пустовалова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустовалов Степан Никонорович
Мать ребёнка: Пустовалова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустовалов Михаил Никонорович
Мать ребёнка: Пустовалова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустовалова Анна
Смерть
Неизвестно