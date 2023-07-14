Пустовалов Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустовалов Никанор

Пустовалов Никанор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалова Дарья Никоноровна

Мать ребёнка: Пустовалова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалов Татьяна Никоноровна

Мать ребёнка: Пустовалова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовалов Степан Никонорович

Мать ребёнка: Пустовалова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовалов Михаил Никонорович

Мать ребёнка: Пустовалова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовалова Анна

Смерть
Неизвестно