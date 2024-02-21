Пахомов Виктор Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1961
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961
Рождение ребёнка
24.09.?
Дочь: Пахомова Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Пахомова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пахомова Галина
Рождение ребёнка
30.03.?
Дочь: Пахомова Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Пахомова Галина
Рождение ребёнка
08.09.?
Мать ребёнка: Пахомова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Галина
Рождение ребёнка
05.01.1994
Сын: Пахомов Виктор Викторович
Мать ребёнка: Пахомова Галина