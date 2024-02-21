Пахомов Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Виктор Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961

Отец: Пахомов Евгений Ахазович

Мать: Стогнеева Агреппина Антоновна

Рождение ребёнка
24.09.?

Дочь: Пахомова Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Пахомова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Антон Викторович

Мать ребёнка: Пахомова Галина

Рождение ребёнка
30.03.?

Дочь: Пахомова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Пахомова Галина

Рождение ребёнка
08.09.?

Сын: Пахомов Артём Викторович

Мать ребёнка: Пахомова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Галина

Рождение ребёнка
05.01.1994

Сын: Пахомов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Пахомова Галина

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