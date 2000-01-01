Лебедева Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Евдокия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Городецккая Флена Константинова

Отец ребёнка: Лебедев Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кудрявцева Ольга Константинова

Отец ребёнка: Лебедев Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
13.08.1838 ст.

Сын: Лебедев Александр Константинов

Отец ребёнка: Лебедев Константин Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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