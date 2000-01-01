Лебедева Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Городецккая Флена Константинова
Отец ребёнка: Лебедев Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кудрявцева Ольга Константинова
Отец ребёнка: Лебедев Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
13.08.1838 ст.
Сын: Лебедев Александр Константинов
Отец ребёнка: Лебедев Константин Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно