Плодистый Николай Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Плодистый Кондрат Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно