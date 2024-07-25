Плодистый Николай Кондратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистый Николай Кондратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Плодистый Кондрат Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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