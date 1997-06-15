Кривощекова (Шарова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1927
Дата смерти16.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927
Отец: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
15.10.1952
Дочь: Носикова Людмила
Отец ребёнка: Кривощеков Александр
Рождение ребёнка
19.05.1955
Дочь: Лушникова Валентина
Отец ребёнка: Кривощеков Александр
Бракосочетание
14.10.1973
Муж: Кривощеков Александр
Смерть
16.11.1994