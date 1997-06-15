Кривощекова (Шарова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощекова (Шарова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1927

Дата смерти

16.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927

Отец: Шаров Григорий

Мать: Шарова Пeлагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.10.1952

Дочь: Носикова Людмила

Отец ребёнка: Кривощеков Александр

Рождение ребёнка
19.05.1955

Дочь: Лушникова Валентина

Отец ребёнка: Кривощеков Александр

Бракосочетание
14.10.1973

Муж: Кривощеков Александр

Смерть
16.11.1994
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