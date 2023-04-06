Тронин Исидор Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Тронин Семен Иванов
Мать: Тронина Евдокия Савина
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Тронин Федор Сидоров
Мать ребёнка: Тронина Дарья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Тронин Иван Сидоров
Мать ребёнка: Тронина Дарья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Тронина Дарья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Дарья Сидорова
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
село Святицкое (Всесвятское), Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782