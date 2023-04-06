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Тронин Исидор Семенов

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Место рождения

Николаево

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Тронин Семен Иванов

Мать: Тронина Евдокия Савина

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Тронин Федор Сидоров

Мать ребёнка: Тронина Дарья Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Тронин Иван Сидоров

Мать ребёнка: Тронина Дарья Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Тронин Михаил Сидоров

Мать ребёнка: Тронина Дарья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Дарья Сидорова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
село Святицкое (Всесвятское), Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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