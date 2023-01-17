Мальцев Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1971

Сын: Мальцев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Желевая Дубрава, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Монашова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

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