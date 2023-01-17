Мальцев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1971
Сын: Мальцев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Желевая Дубрава, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Монашова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: не указана