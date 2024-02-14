Магадеева (Суракова) Гузель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магадеева (Суракова) Гузель

Место рождения

г. Снежинск (Челябинская область)

Дата рождения

04.07.197

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.197

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Снежинск (Челябинская область)
Рождение ребёнка
20.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Регина Венеровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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