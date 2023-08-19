Кочкина Матрёна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкина Матрёна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич

Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Селивёрстовна

Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Селивёрстовна

Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Егор Селивёрстович

Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Антон Селивёрстович

Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич

Смерть
1909
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