Кочкина Матрёна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич
Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Селивёрстовна
Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Селивёрстовна
Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочкин Егор Селивёрстович
Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочкин Антон Селивёрстович
Отец ребёнка: Кочкин Селивёрст Андреевич
Смерть
1909