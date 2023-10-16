Николаев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Козьмин Николай
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Петрова Агафья
Мать ребёнка: Андреева Надежда(Наталья)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Петрова Александра
Мать ребёнка: Андреева Надежда(Наталья)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Петрова Оксанья
Мать ребёнка: Андреева Надежда(Наталья)
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Петров Василий
Мать ребёнка: Андреева Надежда(Наталья)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно