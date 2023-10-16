Николаев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Козьмин Николай

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Петрова Агафья

Мать ребёнка: Андреева Надежда(Наталья)

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Петрова Александра

Мать ребёнка: Андреева Надежда(Наталья)

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Петрова Оксанья

Мать ребёнка: Андреева Надежда(Наталья)

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Петров Василий

Мать ребёнка: Андреева Надежда(Наталья)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Надежда(Наталья)

Смерть
Неизвестно
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