Ефремов Назар Степанов
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти?.11.1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Ефремов Степан Филиппов
Рождение ребёнка
01.03.1754
Дочь: Ефремова Евдокия Назарова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ефремова Ирина Назарова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1760
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.1777