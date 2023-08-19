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Ефремов Назар Степанов

Место рождения

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

?.11.1777

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ефремов Степан Филиппов

Мать: Алыпова Татьяна Гаврилова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1754

Дочь: Ефремова Евдокия Назарова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ефремова Ирина Назарова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1760

Сын: Ефремов Алексей Назаров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Ефремов Григорий Назаров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.1777
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