Вёшкина (Качаева) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вёшкина (Качаева) Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1909

Дата смерти

23.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1909

Отец: Качаев Тимофей

Мать: Качаева Дарья

Рождение ребёнка
11.02.1935

Сын: Клюев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Вёшкин Георгий

Развод
1935

Муж: Клюев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тевосьян Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Вёшкин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вёшкин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Вёшкин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вёшкин Георгий

Смерть
23.08.1979
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