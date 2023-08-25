Вёшкина (Качаева) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1909
Дата смерти23.08.1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1909
Отец: Качаев Тимофей
Мать: Качаева Дарья
Рождение ребёнка
11.02.1935
Отец ребёнка: Вёшкин Георгий
Развод
1935
Муж: Клюев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тевосьян Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Вёшкин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вёшкин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Вёшкин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вёшкин Георгий
Смерть
23.08.1979