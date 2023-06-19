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Логинова Нина Александровна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Александр Герасимович

Мать: Логинова Лидия Каллиниковна

Киров, город Киров, Кировская область