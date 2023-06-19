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Логинова Нина Александровна
Логинова Нина Александровна
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Логинов Александр Герасимович
Мать
Логинова (Сергеева) Лидия Каллиниковна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЮ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Логинов Александр Герасимович
Мать:
Логинова Лидия Каллиниковна
Киров
, город Киров, Кировская область
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