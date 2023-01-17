Баранов Аким (Иоаким) Иванович
Место рождения
Дата рождения07.02.1898
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1898
Рождение ребёнка
10.08.1927
Дочь: Баранова Екатерина Акимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
пропал без вести