Баранов Аким (Иоаким) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Аким (Иоаким) Иванович

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Место рождения

Серетино, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

07.02.1898

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1898

Отец: Баранов Иван Григорьевич

Мать: Баранова Евдокия Васильевна

Серетино, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.08.1927

Дочь: Баранова Екатерина Акимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
пропал без вести
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