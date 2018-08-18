Нутфуллина Амина Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нутфуллина Амина Руслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.2018

Пол

Женский

Отец

1991 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2018

Отец: Нутфуллин Руслан Рависович

Мать: не указана