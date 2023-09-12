Мазанова (Бастикова) Вера Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1896
Дата смертиПосле 1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1896
Бракосочетание
31.01.1918
Рождение ребёнка
27.09.1919
Дочь: Мазанова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Мазанов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Мазанов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Мазанов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Мазанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мазанов Василий Андреевич
Смерть
После 1934