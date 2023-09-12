Мазанова (Бастикова) Вера Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанова (Бастикова) Вера Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1896

Дата смерти

После 1934

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1896

Отец: Бастиков Кузьма Алексеевич

Мать: Бастикова Любовь Афанасьевна

Бракосочетание
31.01.1918

Муж: Мазанов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
27.09.1919

Дочь: Мазанова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Мазанов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Мазанов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Мазанов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Мазанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мазанов Василий Андреевич

Смерть
После 1934
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