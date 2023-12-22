Ратанова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1885
Сын: Ратанов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Ротанов Николай Данилович
Рождение ребёнка
19.06.1887
Отец ребёнка: Ротанов Николай Данилович
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: Ротанова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Ротанов Николай Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно