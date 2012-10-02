Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1923

Дата смерти

02.10.2012

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1923

Отец: Петушков Василий Иванович

Мать: Петушкова Мария Степановна

Рождение ребёнка
12.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодов Иван Яковлевич

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодов Иван Яковлевич

Смерть
02.10.2012
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