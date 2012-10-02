Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1923
Дата смерти02.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1923
Рождение ребёнка
12.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холодов Иван Яковлевич
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холодов Иван Яковлевич
Смерть
02.10.2012