Кильганова Домна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смерти22.02.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильганов Ефрем Федорович
Отец ребёнка: Кильганов Федор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876 ст.
Отец ребёнка: Кильганов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Кильганов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Кильганов Федор Никитич
Рождение ребёнка
22.10.1884 ст.
Дочь: Липкина (Кильганова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кильганов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Кильганов Василий Федорович
Отец ребёнка: Кильганов Федор Никитич
Смерть
22.02.1917 ст.