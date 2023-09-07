Александрова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: Мальгина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Нина

Отец ребёнка: Александров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Тамара

Отец ребёнка: Александров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Александра

Отец ребёнка: Александров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Василий

Отец ребёнка: Александров Николай

Смерть
Неизвестно
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