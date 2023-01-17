Зейцманис Арнольдс Николайс
Место рождения
Дата рождения28.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909
Отец: Зейцманис Антонс
Мать: Зейцмане Эмма
Рождение ребёнка
03.07.1937
Дочь: Бригите Гудрун
Мать ребёнка: Зейцмане Ольга
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Штейнберга Ева
Мать ребёнка: Зейцмане Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зейцмане Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зейцмане Матильда
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно