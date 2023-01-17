Зейцманис Арнольдс Николайс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗейцманис Арнольдс Николайс

Зейцманис Арнольдс Николайс

avatar

Место рождения

Юрмала, Jūrmala

Дата рождения

28.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909

Отец: Зейцманис Антонс

Мать: Зейцмане Эмма

Юрмала, Jūrmala
Рождение ребёнка
03.07.1937

Дочь: Бригите Гудрун

Мать ребёнка: Зейцмане Ольга

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Штейнберга Ева

Мать ребёнка: Зейцмане Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зейцмане Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зейцмане Матильда

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close