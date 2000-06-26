Зеленский Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленский Михаил Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.2000

Сын: Зеленский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.2011

Сын: Зеленский Яков Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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