Зеленский Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.2000
Сын: Зеленский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2011
Сын: Зеленский Яков Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности