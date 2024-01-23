Пшеничников Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пшеничников Павел
Мать: Пшеничникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлюк Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно