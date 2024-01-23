Пшеничников Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничников Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пшеничников Павел

Мать: Пшеничникова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлюк Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Пшеничникова Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно

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