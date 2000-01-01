Хавадис Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавадис Сабирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Сабир Габделгафурович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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