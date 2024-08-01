Прончатов Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прончатов Максим Архипович
Мать: Прончатова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1929
Дочь: Прончатова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Прончатова (Гаврилова) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
01.09.1929
Дочь: Прончатова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Прончатова (Гаврилова) Наталья Никитична
Смерть
Неизвестно