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Прончатов Дмитрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прончатов Максим Архипович

Мать: Прончатова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прончатова (Гаврилова) Наталья Никитична

Рождение ребёнка
01.02.1929

Дочь: Прончатова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Прончатова (Гаврилова) Наталья Никитична

Рождение ребёнка
01.09.1929

Дочь: Прончатова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Прончатова (Гаврилова) Наталья Никитична

Смерть
Неизвестно

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