Носков (Вайтус) Виталий (Борисович) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков (Вайтус) Виталий (Борисович) Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1983

Отец: Носков Владимир

Мать: Носкова Алла Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Виталина Витальевна

Мать ребёнка: Редун Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редун Мария Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Лучина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучин Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Лучина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лучина Дарья

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