Носков (Вайтус) Виталий (Борисович) Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1983
Отец: Носков Владимир
Мать: Носкова Алла Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Виталина Витальевна
Мать ребёнка: Редун Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Редун Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Лучина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лучина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лучина Дарья