Букин (Гулина) Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1912
с. Проломихи крест Кирилл Васильев Букин 21г 1м браком Села Коноплянка солдата Тимофея Егорова Гулина дочь Марфа 17л 1м браком По жениху : с. Проломихи запас рядовой Георгий Терентьев Букин и запас ря... Показать все
Смерть
Неизвестно