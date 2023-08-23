Букин (Гулина) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин (Гулина) Марфа Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Букин Кирилл Васильевич

с. Проломихи крест Кирилл Васильев Букин 21г 1м браком Села Коноплянка солдата Тимофея Егорова Гулина дочь Марфа 17л 1м браком По жениху : с. Проломихи запас рядовой Георгий Терентьев Букин и запас ря... Показать все
Смерть
Неизвестно
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