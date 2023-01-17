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Кузнецова Ирина

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кузнецов Карп Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кузнецов Павел Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузнецов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Архипович

Смерть
Неизвестно
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