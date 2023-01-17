Кузнецова Ирина
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Архипович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Архипович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Архипович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно