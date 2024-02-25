Лоскутова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.12.1898

Муж: Лоскутов Дмитрий Арсентиевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.05.1899 ст.

Дочь: Лоскутова Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Арсентиевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
25.05 крещение. Родители: Дмитрий Арсениев Лоскутов и зж Татьяна Алексеева. Восприемник: Ивана Петрова Глушкова жена Клавдия Иванова. л. 17 об. 18.
Смерть
Неизвестно

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