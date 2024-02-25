Лоскутова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.12.1898
Рождение ребёнка
24.05.1899 ст.
Дочь: Лоскутова Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Арсентиевич
25.05 крещение. Родители: Дмитрий Арсениев Лоскутов и зж Татьяна Алексеева. Восприемник: Ивана Петрова Глушкова жена Клавдия Иванова. л. 17 об. 18.
Смерть
Неизвестно