Королев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Михаил Сергеевич

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Место рождения

Алматы

Дата рождения

04.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1980

Отец: Королев Сергей Викторович

Мать: не указана

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