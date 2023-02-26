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Рыбаков Владимир Васильевич

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Место рождения

д.Переволочье Руднянского Смоленской

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1904 г.р.

Мать

До 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Рыбаков Василий

Мать: Рыбакова Татьяна Леоновна

д.Переволочье Руднянского Смоленской
Пропал без вести (военное)
06.10.1943
пропал без вести
Военная служба
06.10.1943
пропал без вести
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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