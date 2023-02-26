Рыбаков Владимир Васильевич
Место рожденияд.Переволочье Руднянского Смоленской
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Рыбаков Василий
д.Переволочье Руднянского Смоленской
Пропал без вести (военное)
06.10.1943
пропал без вести
Военная служба
06.10.1943
пропал без вести
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно