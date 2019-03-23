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Виноградник Артём Александрович
Виноградник Артём Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.2019
Пол
Мужской
Отец
Виноградник Александр Александрович
1985 г.р.
Мать
Ядринцева Елена Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2019
Отец:
Виноградник Александр Александрович
Мать:
Ядринцева Елена Владимировна
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