Зимина Домника
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Зимина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зимин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Зимин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Зимин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Зимина) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Зимин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно