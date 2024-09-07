Зимина Домника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Домника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Зимина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Зимин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Зимин Ерав Алексеевич

Отец ребёнка: Зимин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Зимин Герасим Алексеевич

Отец ребёнка: Зимин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Зимина) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Зимин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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