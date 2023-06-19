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Феоктистов Филипп Феоктистович

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Феоктист

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Феоктистов (Филиппов) Федот Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Акулина Петровна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Феоктистов (Филиппов) Иван Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Акулина Петровна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Феоктистов (Филиппов) Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Акулина Петровна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Феоктистов (Филиппов) Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Акулина Петровна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Акулина Петровна

Смерть
После 1871