Феоктистов Филипп Феоктистович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Феоктист
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Феоктистов (Филиппов) Федот Филиппович
Мать ребёнка: Петрова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Феоктистов (Филиппов) Иван Филиппович
Мать ребёнка: Петрова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Феоктистов (Филиппов) Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Петрова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Феоктистов (Филиппов) Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Петрова Акулина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Акулина Петровна
Смерть
После 1871