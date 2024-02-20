Грошенко Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1962
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1962
Рождение ребёнка
20.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Елена Юрьевна
Поселок Хор
Рождение ребёнка
06.01.2000
Дочь: Грошенко София Геннадьевна
Мать ребёнка: Луговая Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луговая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошенко Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Светлова Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлова Ирина Юрьевна