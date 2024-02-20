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Грошенко Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1962

Отец: Грошенко Василий Гаврилович

Мать: Поскрёбышева София Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Елена Юрьевна

Поселок Хор
Рождение ребёнка
06.01.2000

Дочь: Грошенко София Геннадьевна

Мать ребёнка: Луговая Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грошенко Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Светлова Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлова Ирина Юрьевна

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