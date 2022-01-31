Привезенцева Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1945
Дата смерти31.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1965
Дочь: Привезенцева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1972
Сын: Привезенцев Павел Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1980
Сын: Привезенцев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Привезенцев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2022