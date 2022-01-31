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Привезенцева Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1945

Дата смерти

31.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1965

Дочь: Привезенцева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1972

Сын: Привезенцев Павел Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1980

Сын: Привезенцев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Привезенцев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привезенцев Николай Иванович

Смерть
31.01.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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